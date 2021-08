Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: In Auto eingebrochen; Rethem: Scheibenwischer beschädigt; Soltau: Mit dem Auto durchs Maisfeld-Fahrt endet auf A7.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.08.2021 Nr. 1

15.08./ In Auto eingebrochen

Bad Fallingbostel: Aus einem abgestellten VW Polo entwendeten unbekannte Diebe Bargeld und andere persönliche Gegenstände. Das Fahrzeug war auf einem Hotelparkplatz am Kirchplatz geparkt. Die Tat ereignete sich am Sonntagabend, zwischen 20:15 Uhr und 22:10 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt 475 Euro. Zeugenhinweise Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel, 05162/9720, entgegen.

13.08./Scheibenwischer beschädigt

Rethem: Am Freitag, 13.08.2021 zwischen 19:40 Uhr und 19:55 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hainholzstraße, die Scheibenwischer an einem blauen Seat- Ibiza beschädigt. Der 86-jährige Geschädigte wurde zuvor von dem Fahrer eines hellen Autos, beim Befahren des Parkplatzes behindert. Dabei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem ca. 30-40jährigen Fahrer, welcher schlank war und ein helles Bekleidungsoberteil trug. Dieser Fahrer des hellen PKW oder Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rethem, 05165/291340, in Verbindung zu setzten.

15.08./Mit dem Auto durchs Maisfeld -Fahrt endet auf A 7

Soltau: Am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wurde ein PKW, welcher unbeleuchtet auf dem Standstreifen, der A 7 bei Bad Fallingbostel, stand festgestellt und durch Polizeibeamte kontrolliert. In dem stark unfallbeschädigten Fahrzeug befand sich der 32jährige Fahrer. Dieser hatte jedoch keine Erinnerung an vorheriges Geschehen. Da Anhaltspunkte für eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung vorlagen wurden entsprechende Tests durchgeführt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Drogentest verlief ebenso positiv, so dass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer mit seinem Auto an der Einmündung der Kreisstr. 40, Wieheholzer Straße und Schneverdinger Straße, bei Wolterdingen von der Fahrbahn abkam und dabei ein Verkehrsschild überfuhr. Weiter wurde der Wagen dann über ein Stoppelfeld und durch ein Maisfeld gelenkt ehe die Fahrt dann auf der A 7 bei Bad Fallingbostel endete. Es wird von einem Gesamtschaden von rund 10400 Euro ausgegangen. Gegen den Fahrer wurden mehrere Verfahren eingeleitet

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell