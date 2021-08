Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: versuchter Einbruch

Walsrode (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten Unbekannte in ein Walsroder Modegeschäft in der Moorstraße einzudringen. Trotz mehrerer Hebelversuche hielt die Tür stand und das Vorrhaben, in das Geschäft zu gelangen, scheiterte.

