Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dach beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagmittag in der Theodor-Zink-Straße eine Beobachtung gemacht haben. Hier kam es zwischen 13:30 und 18:10 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem in der dortigen Tiefgarage abgestellten Pkw. An dem weißen Hyundai wurde von einem unbekannten Täter das Dach beschädigt. Vermutlich schlug der Täter mit einem Gegenstand gegen das Fahrzeug. Es entstanden zwei Dellen im Dach. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |elz

