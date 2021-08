Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Mutwillige Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen; Fensterscheibe beschädigt - Täter verletzt; Schneverdingen: Schuppentür hält Einbruchsversuch stand

Heidekreis (ots)

15.08./ Mutwillige Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen Soltau: In der Nacht zu Montag wurden in der Martin-Luther-Straße, im Böningweg und der Birkenstraße abgestellte Kraftfahrzeuge mutwillig beschädigt. Der Schaden an den 8 betroffenen Pkw wird jeweils auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Polizei Soltau bittet Zeugen, ihre Beobachtungen unter Tel.: 05191/93800 mitzuteilen.

12.08./ Fensterscheibe beschädigt - Täter verletzt Soltau: Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Montagfrüh beschädigten unbekannte Täter die Verglasung eines Fensters einer Praxis in der Winsener Straße. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vermutlich zog sich die handelnde Person eine blutende Verletzung zu. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter Tel.: 05191/93800 entgegen.

13.08./ Schuppentür hält Einbruchsversuch stand Schneverdingen: Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende die Tür des Lagerschuppens des Kindergartens in der Friedenstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schneverdingen, Tel.: 05193/982500.

