POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pfedelbach: Gartenbeleuchtung gestohlen - Zeugen gesucht

Am Mittwoch wurden in Pfedelbach mehrere Solarlampen von Grundstücken in der Friedrich-Händel-Straße gestohlen. Im Zeitraum von Mitternacht bis 10 Uhr betrat der Dieb eines der Grundstücke und nahm zwei Solarlampen an sich. Am Nachbarhaus stahl die unbekannte Person sechs weitere Solarlampen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum in der Friedrich-Händel-Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Ingelfingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Rettungskräfte brachten am Mittwochnachmittag, nach einem Unfall bei Ingelfingen, einen 22-Jährigen ins Krankenhaus. Der junge Mann war mit seinem Motorrad von Mulfingen-Jagstberg in Richtung Ingelfingen-Hermuthausen unterwegs, als er knapp 500 Meter nach dem Ortsausgang in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Die Kawasaki geriet zunächst ins Bankett und touchierte dort einen Begrenzungspfosten. Daraufhin stürzte der 22-Jährige und rutschte zusammen mit seiner Maschine einen knapp zwei Meter tiefen Abhang hinunter. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

