Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 11. September 2021, zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Gaststätte an der Lange Straße die Geldbörse eines 41-Jährigen aus Barßel. Hierin befand sich zum Tatzeitpunkt neben etwas Bargeld auch sein Bundespersonalausweis und eine EC-Karte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (04499) 9222200 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung durch Farbschmiereien

In der Zeit zwischen Samstag, 11. September 2021, 14.00 Uhr, und Montag, 13. September 2021, 07.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter zwei an der Stirnseite heruntergelassene Jalousien eines Einzelhandelsgeschäftes in der Straße Am Krumme Kamp mit blauer Farbe. Hierdurch entstand ein Schaden von 200,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (04499) 9222200 entgegen.

Saterland - Wohnungseinbruch

Am Mittwoch, 15. September 2021, zwischen 12.00 Uhr und 22.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in der Straße Hoheberg in die Wohnung eines 23-Jährigen aus dem Saterland. Dort durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten, öffneten und durchwühlten Schränke und Schubladen. Zu Art und Umfang des Diebesgutes liegen derzeit noch keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland_Ramsloh unter der Telefonnummer (04498) 923770 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 15. September 2021, kam es zwischen 17.00 Uhr und 18.45 Uhr, in der Jahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 66-Jähriger aus Markhausen parkte seinen grauen PKW VW Golf während eines Schwimmbadaufenthaltes auf dem dortigen Parkplatz. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel, sowie am linken Außenspiegel fest. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500,-- Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell