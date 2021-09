Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - erneuter Diebstahl von Grabpflanzen

In der Zeit zwischen Dienstag, 07. September 2021, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 08. September 2021, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Grabstelle auf dem Friedhof an der Beverner Straße eine Hortensie. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 15. September 2021, zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Rucksack aus einem vor einer Baustelle im Steinkamp abgestellten PKW die Geldbörse eines 54-Jährigen aus Dinklage. Hierin befanden sich zum Tatzeitpunkt neben etwas Bargeld auch sein Bundespersonalausweis, Führerschein, EC- sowie Krankenversicherungskarte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Urkundenfälschung

Am Freitag, 10. September 2021, wurde gegen 09.50 Uhr ein 21-Jähriger aus Hoya einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dessen händigte er den kontrollierenden Beamten eine ausländische Fahrerlaubnis aus. Eine Überprüfung dieses Dokumentes ergab, dass es sich bei der Fahrerlaubnis um eine Totalfälschung handelte. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 15. September 2021, kam es um 05.45 Uhr auf der Lastruper Straße in Essen (Oldenburg) zu einem Verkehrsunfall: Ein 45-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW die Lastruper Straße von der Nordwest-Tangente kommend und beabsichtigte, nach rechts in die Straße Hoher Kamp abzubiegen will. Hierbei übersah er einen 39-Jährigen aus Essen (Oldenburg), der mit seinem Fahrrad die Lastruper Straße von der Löninger Straße aus kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 39-Jährige leicht verletzt wurde und mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf 2000,-- Euro.

Löningen -Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 15. September 2021, kam es zwischen 06.45 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der St.-Annen-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den PKW Fiat 500 einer 53-Jährigen aus Löningen. Hierdurch entstand ein Sachschaden (Kratzer am Kotflügel hinten links) in Höhe von 500,-- Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (05432)803840 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 15. September 2021, kam es um 18.20 Uhr auf der Beverbrucher Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 59-jähriger aus Garrel befuhr mit seinem PKW die Beverbrucher Straße von Garrel kommend in Fahrtrichtung Beverbruch. Im Streckenverlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem entgegenkommenden PKW einer 51-Jährigen aus Ganderkesee zusammen, welche die Beverbrucher Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Mit in ihrem PKW befanden sich zudem ein 26- und ein 14-Jähriger, ebenfalls beide aus Ganderkesee. Der Garreler kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein PKW überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt. Da er eine freiwillige Atemalkoholkontrolle verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 51-Jährige und der 26-Jährige aus Ganderkesee wurden durch die Kollision leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die entstandene Gesamtschadenshöhe wurde auf 30300,-- Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell