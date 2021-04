Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Versuchter Raub auf Tankstelle

Dissen (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:40 Uhr, kam es zu einem versuchten Tankstellenraub an der Osnabrücker Straße. Der bislang unbekannte Täter lief mit einem Stein bewaffnet hinter den Verkaufstresen, drängte eine 18-jährige Angestellte zur Seite und versuchte die Kasse gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, setzte der junge Mann zur Flucht an. Ihm stellte sich ein zufällig anwesender Kunde in den Weg und es kam zu einer Rangelei. Letztlich gelang es dem Täter, dem Griff des 40-jährigen Kunden zu entfliehen. Der Zeuge zog sich bei der Rangelei leichte Verletzungen am Bein zu, er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Flüchtige verlor bei der Auseinandersetzung den Stein und einen persönlichen Gegenstand. Beide Spurenträger wurden von der Polizei gesichert.

Da der Täter fußläufig geflüchtet war, machten sich gleich mehrere Streifenwagen rund um den Tatort auf die Suche. Auf Höhe einer Feinkostwarenfabrik sollten zwei männliche Personen kontrolliert werden. Als diese die Polizei erblickten, flüchtete einer der Männer zwischen die Wohnhäuser. Ein 19-jähriger Mann aus Bad Rothenfelde wurde vorläufig festgenommen. Zeugenaussagen zufolge, könnte der Festgenommene ebenfalls mit dem Überfall im Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20 Jahre alt - dünne Statur - ca. 180 cm groß - schwarzer Kapuzenpulli, Kapuze tief ins Gesicht gezogen - medizinische Maske (Mund-Nasen-Schutz)

Hinweise bitte an die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell