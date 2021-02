Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210215-4: Einbrecher auf Werkstattgelände - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Diensthund der Polizei suchte das etwa 5000 Quadratmeter große Gelände ab. Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dem 57-jährigen Inhaber einer Werkstatt an der Winterstraße/Ursulastraße fiel am Samstag (13. Februar) gegen 03:20 Uhr zunächst ein weißer Lieferwagen auf, der am umzäunten Firmengelände in Kalscheuren mehrere Male vorbeigefahren war. Im Anschluss bemerkte er einen dunkel gekleideten Mann, der über den Zaun stieg und auf das Gelände gelangte, auf dem sich eine Lagerhalle mit Werkstatt, mehrere LKW, Zugmaschinen, Wohnwagen und Container befinden. Der 57-Jährige wählte den Notruf 110 der Polizei. Mit mehreren Streifenwagen samt Polizeidiensthund eilten die Beamten zum Tatort und suchten das große Gelände ab. Aufgefunden haben sie dabei eine eingeschlagene Scheibe am Werkstattgebäude, fünf aufgebrochene Container und hinterlassenes Werkzeug. Ob der Täter etwas entwendet hat, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweise telefonisch unter 02233 52-0 an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl zu wenden. (bm)

