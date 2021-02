Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210215-3: Raub auf dem Nachhauseweg - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Besuch bei einem Freund machte sich ein 16-Jähriger auf den Weg nach Quadrath-Ichendorf. Am Busbahnhof raubten ihn zwei Personen aus.

Der 16-Jährige befand sich Samstagabend (13. Februar) gegen 21:15 Uhr am Busbahnhof in der Nollstraße, als sich ihm drei Unbekannte näherten und ihn nach seinem Grund des Aufenthaltes fragten. Danach entfernte sich das Trio zunächst.

Zwei der drei jungen Männer schienen gegen 21:30 Uhr erneut am Busbahnhof und wollten die Uhrzeit wissen. Dazu holte der 16-Jährige sein Smartphone aus der Hosentasche und entsperrte dieses. Einer der Männer nahm das Handy an sich und beide Unbekannten flüchteten in Richtung Rathaus. Der 16-Jährige folgte ihnen. Als die Männer das bemerkten, griffen sie den 16-Jährigen mit Schlägen und Tritten an. Dabei raubten sie die Bauchtasche des 16-Jährigen, in dem sich seine Geldbörse und persönliche Papiere befanden. Im Anschluss setzten die Täter ihren Weg in Richtung Rathaus / Elsdorf-Esch fort und ließen den unverletzten Jugendlichen zurück, der die Polizei informierte.

Die Täter sind etwa 18 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und sprachen dialekt- und akzentfreies Deutsch. Einer trug eine weiße, der andere eine schwarze Wellensteyn-Jacke. Ein Täter trug zudem eine schwarze Mütze und Turnschuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

