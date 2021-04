Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Weißach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Montag mit seinem Fahrzeug einen in Weißach geparkten Pkw und fuhr daraufhin davon. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr stand der Mitsubishi am Fahrbahnrand in der Konrad-Hornschuch-Straße. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte der Unfallverursacher scheinbar beim Ein- oder Ausparken den Mitsubishi. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Öhringen: 12.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen verursachte ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug einen Verkehrsunfall in Öhringen. Gegen 8 Uhr befuhr der 38-Jährige mit seinem Laster die Heilbronner Straße in Richtung Stadtmitte. Vor der Bahnbrücke wollte er in Richtung Hindenburger Straße abbiegen und ordnete sich links ein. Als der Mann mit seinem Lkw abbog, holte er mit einem Sattelzug zu weit rechts aus und touchierte den auf der Geradeausspur wartenden Pkw eines 53-Jährigen. Durch den Zusammenprall entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bretzfeld-Waldbach: Zeugen gesucht

Scheinbar fand zwischen dem 4. April und 12. April eine Party von Unbekannten in Bretzfeld-Waldbach statt. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Personen zu einem Privatgrundstück in der Nähe der Mehrzweckhalle-Lerchenhof und feierten eine Party bei dem dortigen Wohnwagen. Hierbei beschädigten die Unbekannten den Wohnwagen und ein Gartenhaus. Zudem ließen sie ihren Unrat zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich beim Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946 94000, zu melden.

