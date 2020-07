Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (989) Betrunkener Pkw-Fahrer gefährdete Gegenverkehr - Zeugenaufruf

Stein (ots)

Bereits am Samstagabend (18.07.2020) fuhr ein Pkw in Schlangenlinien durch Roßtal (Lkrs. Fürth) und gefährdete dabei mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizeiinspektion Stein ermittelt und sucht Zeugen, die durch den Vorfall geschädigt wurden.

Gegen 22:20 Uhr befuhr ein brauner Hyundai die B 14 von Stein in Richtung Ansbach. Eine hinterherfahrende 21-jährige Frau beobachtete, wie das Fahrzeug vor ihr immer langsamer und in Schlangenlinien fuhr. Hierbei geriet es auch mehrfach in den Gegenverkehr und auf das Bankett neben der Fahrbahn. Auch dem ebenfalls 21-jährigen Fahrer eines VW, der vor dem Hyundai fuhr, fiel die auffällige Fahrweise seines Hintermannes auf. Beide brachten den unsicheren Verkehrsteilnehmer daraufhin auf geschickte Weise am Ortseingang vom Roßtaler Ortsteil Großweismannsdorf zum Anhalten, stellten fest, dass der Fahrer - ein 28-jähriger Mann - offenbar alkoholisiert war und riefen die Polizei.

Beim Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Stein waren der Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer im Fahrzeug eingeschlafen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 28-Jährigen schließlich einen Wert von über einem Promille. Die Beamten beendeten daraufhin die gefährliche Fahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Fahrer musste die Polizisten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten.

Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Laut den Angaben der Zeugin, geriet der offenbar betrunkene Kraftfahrer auch immer wieder in den Gegenverkehr. Mehrere Fahrzeuge mussten teils auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizeiinspektion Stein bittet deshalb Zeugen - insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch den Vorfall gefährdet wurden - sich unter der Telefonnummer 0911 967824 - 14 zu melden.

