Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (988) Exhibitionist trat in Nürnberg-Fischbach auf

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.07.2020) trat ein unbekannter Exhibitionist am S-Bahnhof im Nürnberger Stadtteil Fischbach auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr zeigte sich in zwei Fällen ein unbekannter Mann am Bahnsteig des S-Bahnhofs Fischbach in schamverletzender Weise. In beiden Fällen wartete jeweils eine Frau alleine am Bahnsteig 2 (Fahrtrichtung Feucht), als der Unbekannte am gegenüberliegenden Bahnsteig auftrat, den Blickkontakt suchte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, hagere Statur, dunkelbrauner bzw. südländischer Teint. Der Mann war mit einer beigen Baseballmütze, einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet.

Nach bisherigem Erkenntnisstand soll der Mann in den letzten Wochen mehrmals im Bereich des Fischbacher S-Bahnhofs gesehen worden sein.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. Sollten Sie den Mann im Bereich Fischbach antreffen, verständigen Sie bitte die Polizei über den Notruf 110.

Michael Petzold /gh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell