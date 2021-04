Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Am Boden liegenden Mann getreten

Zwischen vier jungen Männern und einem Jungen kam es am Dienstagnachmittag in Wertheim zu Streitigkeiten. Zeugen hatten gegen 17.30 Uhr die Polizei verständigt. Als die Streifenwagenbesatzungen in der Eichelgasse ankamen, fanden sie die Personen im Alter von 25, 26, 27, 33 und 11 Jahren vor. Wie sich herausstellte, hatte der 27-Jährige den auf dem Boden liegenden 33-Jährigen getreten, während die anderen Beteiligten um diesen herumstanden. Der 33-Jährige wehrte sich. Infolge erlitten beide Kontrahenten leichte Verletzungen. Nach dem Vorfall ergriffen beide Männer zwei vom 33-Jährigen mitgeführten Angeln aus dessen Fahrradanhänger, wobei der 27-Jährige eine davon beschädigte. Als die vier erneut auf den 33-Jährigen zuliefen, suchte dieser in einer nahegelegenen Metzgerei Schutz.

Bad Mergentheim: Fahrradfahrer von Autofahrer frontal erfasst

Unachtsamkeit war vermutlich die Ursache für eine Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer in Bad Mergentheim. Am Dienstagabend war ein 48-Jähriger mit seinem Chrysler gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 290 aus Richtung Wildtierpark her kommend in Fahrtrichtung Bad Mergentheim unterwegs. Dabei übersah er offensichtlich den 44-Jährigen auf seinem Fahrrad, der in dieselbe Richtung fuhr. Nachdem der Pkw das Zweirad frontal erfasst hatte, schleuderte dieses durch die Luft und blieb im angrenzenden Grünstreifen liegen. Der 44-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er hatte einen Fahrradhelm getragen. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab einen Wert von 0,6 Promille. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wertheim: Unbekannter Verkehrsteilnehmender flüchtet aus polizeilicher Kontrollstelle

Nachdem sich ein unbekannter Verkehrsteilnehmender der Kontrolle durch eine Streifenwagenbesatzung widersetzt hat und dabei fast einen Polizeibeamten verletzt hätte, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Dieser ereignete sich bereits am Samstag, 10. April, in Wertheim. Gegen 22 Uhr kontrollierten Polizeibeamtinnen und -beamte anlässlich der Ausgangssperre im Zuge der Corona-Krise sämtlichen Verkehr aus beiden Richtungen in der Bahnhofstraße. Als ein Polizist mit Warnweste und beleuchtetem Anhaltestab einen dunklen Kleinwagen anhalten wollte, verringerte die unbekannte Person am Steuer zunächst seine Geschwindigkeit. Der Polizeibeamte stand in der Straßenmitte vor dem Fahrzeug. Plötzlich gab der oder die Unbekannte circa zehn Meter vor dem Beamten Gas und ignorierte die Anhaltesignale. Nur durch ein schnelles Ausweichen entging der Polizist einer Kollision. Bei der sofort aufgenommenen Verfolgung konnte der flüchtende Pkw nicht mehr erreicht werden. Es handelte sich um einen dunklen, vermutlich schwarzen älteren Kleinwagen. Dieser war mit zwei Personen besetzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Verursacher stellt sich - Tote Hühner im Wald entsorgt

Nachdem die Polizei nach Zeugen in einem Fall der Entsorgung von toten Hühnern im Wald in Tauberbischofsheim gesucht hatte (Pressemitteilung vom 8. April 2021), hat sich der Verursacher gemeldet. Der Mann hatte beim Lesen der Medienberichte über den Fall ein schlechtes Gewissen bekommen. Nach seinen Angaben hatte ein Marder oder Fuchs die Hühner im Stall getötet. Der Verdacht, dass die Tiere an der Geflügelpest eingegangen sein könnten und sie deshalb illegal entsorgt wurden, bestätigt sich somit nicht. Der Mann habe sich schlicht nicht anders zu helfen gewusst und die Tiere im Wald entsorgt. Nun muss er mit einer Anzeige rechnen und die Kosten der fachgerechten Entsorgung übernehmen. Die Kadaver der 13 Hühner waren nach dem Osterwochenende in einem Waldgebiet bei Tauberbischofsheim gefunden worden.

