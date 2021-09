Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Audi A4 beschädigt

Meppen (ots)

Am Freitagvormittag kam es zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Schwefinger Straße auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt Marktkauf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den dort geparkten schwarzen Audi A4 Avant an der Fahrzeugfront. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen (05931)9490 in Verbindung zu setzen./bha

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell