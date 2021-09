Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Weißer VW T5 Pritsche nach Verkehrsunfall flüchtig

Lathen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:10 Uhr kam es in Lathen auf einem unbenannten Wirtschaftsweg in Höhe des Firmengeländes der IABG zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt wurden. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr mit einem weißen VW T5 Pritsche den Wirtschaftsweg in Richtung Ströhnweg. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fiat Punto. Der Außenspiegel des Fiat wurde beschädigt und die umherfliegenden Glassplitter wurden durch das geöffnete Seitenfenster in den Fahrzeuginnenraum geschleudert. Dadurch wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen./bha

