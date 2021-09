Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Verkehrsunfallflucht in Rhede

Rhede (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Bellingwolder Straße zwischen der niederländischen Grenze und Rhede zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 19:30 Uhr befuhr ein weißer VW Transporter die Bellingwolder Straße in Richtung Niederlande. Dabei fuhr er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf. Obwohl an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden entstand, setzte der unbekannte Fahrer des VW Transporters seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen./bha

