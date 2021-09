Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl eines PKW

In der Zeit zwischen Donnerstag, 09. September 2021, 13.30 Uhr, und Mittwoch, 15. September 2021, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von dem Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Justus-von-Liebig-Straße einen schwarzen PKW Nissan Qashqai mit dem amtlichen Kennzeichen: CLP-NK 64. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Elektromaterial

In der Zeit zwischen Donnerstag, 09. September 2021, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 16. September 2021, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle in der Straße Am Dornkamp ca. 20 Meter des dort bereits gelegten Stromkabels (NYM 3 x 1,5). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Haustürschlüssels

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15. September 2021, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 16. September 2021, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus der Eingangstür eines Wohnhauses in der Orffstraße den von außen steckenden Haustürschlüssel mitsamt Schlüsselbund einer 42-Jährigen aus Cloppenburg. Neben dem Schlüssel für die Haustür befand sich an dem Schlüsselbund auch ein Fahrzeugschlüssel sowie ein Apple GPS-Tracker. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Schlüsselbundes

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am vergangenen Samstag, 11. September 2021, zwischen 07.05 Uhr und 08.05 Uhr, in einem Verbrauchermarkt an der Emsteker Straße zum Diebstahl eines Schlüsselbundes mit insgesamt sechs Schlüsseln. Bislang unbekannte Täter entwendeten diesen aus der Jackentasche einer 59-Jährigen aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 18. September 2021, kam es gegen 18.45 Uhr auf der Molberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW die Kirchhofstraße von der Löninger Straße kommend in Richtung Galgenmoor und hielt kurzzeitig an der Lichtzeichenanlage der Kreuzung Kirchhofstraße/Bergstraße. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, kam es im Bereich der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem 25-Jährigen aus Cappeln, der mit seinem PKW die Kreuzung aus Richtung Molberger Straße in Richtung Bergstraße überquerte. Der 44-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. September 2021, kam es um 06.10 Uhr im Vinner Weg zu einem Verkehrsunfall: Eine 57-Jährige aus Löningen befuhr mit ihrem PKW den Vinner Weg in Richtung Südtangente und beabsichtigte dort, nach links auf die Bahnhofsallee abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 54-Jährigen aus Löningen, die mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Geh- und Radweg des Vinner Wegs befuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 2000,-- Euro.. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Dwergte - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. September 2021, kam es um 15.55 Uhr in der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 15-Jährige aus Peheim befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Straße Zum Dwergter Meer in Richtung Dorfstraße. An der Kreuzung Zum Dwergter Meer/ Dorfstraße übersah sie einen von links kreuzenden und vorfahrtsberechtigten PKW eines 53-Jährigen aus Dwergte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die 15-Jährige leicht verletzte.

