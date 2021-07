Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Post Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt

Uslar (ots)

Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Braunschweig befährt am 02.07.2021, um 11:05 Uhr, die Bollertstraße in Uslar, in Fahrtrichtung Hardegsen. Ungefähr auf Höhe der Hausnr.24 streift sie mit ihrem Pkw einen Transporter der Deutschen Post. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 1500,- Euro.

