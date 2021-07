Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: VU mit Wild

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, Gemarkung Rittierode. Zeit: 03.Juli 2021, 00:40 Uhr. Ein 24-jähriger Einbecker befuhr mit seinem VW die Kreisstr. 522, von Rittierode kommend, in Rtg. Salzderhelden und plötzlich querte ein Wildtier die Fahrbahn und es kam zu einer leichten Berührung. Am Fzg. entstand Sachschaden in Höhe von 1000.-Euro und das Wildtier lief ins angrenzende Waldstück weg.

