Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg (ots)

Am 21. April kam es auf dem Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 57-jähriger Fußgänger war gegen 18 Uhr auf dem dortigen Fußweg in Richtung Hauptkanal unterwegs. Dabei wurde er von einem in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer touchiert. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Radfahrer setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den Mann zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell