Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag kam es auf der Schüttorfer Straße in Samern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines hellgrauen Mercedes war gegen 20 Uhr in Richtung Schüttorf unterwegs. In einer Linkskurve geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste eine entgegenkommende Fahrerin eines Opel auf den Grünstreifen ausweichen. Dabei geriet das Fahrzeug der Frau ins Schleudern und kam auf einer Wiese zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Fahrer des Mercedes setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 melden.

