Polizei Mettmann

POL-ME: Bankangestellte vereitelt Trickbetrug - Ratingen - 2102092

Mettmann (ots)

Einer aufmerksamen Bankangestellten ist es zu verdanken, dass ein Trickbetrug zum Nachteil eines 90-jährigen Ratingers am Mittwoch, 17. Februar 2021, vereitelt werden konnte. Die Trickbetrüger hatten dem Senior in einem sogenannten "Schock-Anruf" am Telefon vorgegaukelt, dass sein Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und die Zahlung einer Kaution gefordert.

Das war geschehen:

Am Mittwochvormittag erhielt ein 90-jähriger Ratinger einen schockierenden Anruf: Ein Mann teilte ihm mit, dass sein Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne er seinen Sohn vor der Haft bewahren. Der Senior fiel auf die perfide Betrugsmasche der professionell agierenden Betrüger rein und begab sich zu seiner Hausbank, um die geforderte fünfstellige Summe von seinem Konto abzuheben. Doch glücklicherweise wurde eine aufmerksame Bankmitarbeiterin misstrauisch und informierte folgerichtig die Polizei.

Die Polizeibeamten konnten den Senior davon überzeugen, dass er Opfer eines sogenannten "Schock-Anrufes" geworden sei und eine Geldübergabe an die Trickbetrüger verhindern. Anschließend leiteten sie ein Strafverfahren zu dem versuchten Trickbetrug ein.

Die Polizei möchte den aktuellen Fall nochmals nutzen, um eindringlich vor der Masche der Trickbetrüger zu warnen:

- die Polizei fragt niemals am Telefon nach ihren Vermögenswerten oder nimmt diese in "Verwahrung" - eine Aufforderung zur Zahlung einer Kaution erfolgt niemals telefonisch durch die Polizei - im Zweifel beenden Sie das Telefonat selbstständig und informieren Sie die Polizei - wählen Sie von ihrem eigenen Telefon in einem neuen Telefonat selbstständig die "110", lassen Sie sich nicht "weiterverbinden"

