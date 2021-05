Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Diebstähle am Rathaus

Emsbüren (ots)

Seit dem 15. Mai kam es am neuen Rathaus in Emsbüren wiederholt zu Diebstählen. Bislang unbekannte Täter entwendeten an der Bahnhofstraße mehrere Warnleuchten sowie Warnbaken in der Straße Im Hagen. Zudem wurde ein an der Straße Im Hagen aufgestelltes Warnzeichen samt Stange und Fuß etwa 150 Meter in Richtung Dahlienstraße getragen und dort abgestellt. Bei einem dieser Diebstähle wurden zudem zwei Baumpflanzstützen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter(n) geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

