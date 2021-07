Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: VU mit Wild

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Bundesstr. 64, Gemarkung Dannhausen. Zeit: 01.Juli 2021, 22:00 Uhr. Ein VW- Fahrer aus Berlin befuhr die Bundesstr. 64, von Bad Gandersheim kommend, in Richtung Seesen und er erfaßte mit seinem Fahrzeug ein die Fahrbahn überquerendes Reh. Am Fzg. entstand Frontsachschaden in Höhe von 2000.- Euro und das Reh lief nach Zusammenstoß über angrenzenden Acker davon.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell