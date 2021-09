Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, B54 nach schwerem Verkehrsunfall komplett gesperrt

Ochtrup (ots)

Die B54 ist am Samstagmittag (25.09.21) wegen eines Verkehrsunfalls auf Höhe von Ochtrup zeitweise voll gesperrt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein 30-Jähriger aus Herne auf der Bundesstraße, die er gegen 11.27 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Steinfurt befuhr, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geknallt und dann wieder nach links ausgeschert. Dabei überschlug sich der VW-Van des 30-Jährigen und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Mann aus Herne wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 3000 Euro. Die B54 konnte nach der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell