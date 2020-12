Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Lerchenberg, zerkratzte Fahrzeuge über Weihnachten

Mainz

Über eine gesamte Fahrzeugseite sind zwei geparkte PKW in der Lerchenbergstraße auf dem Mainzer Lerchenberg zerkratzt worden. Bislang noch unbekannte Täter müssen zwischen Heiligabend und Montag, 28.12.2020, die tiefen Beschädigungen verursacht haben. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Mainz3, Tel.: 06131-654310 oder per Mail an pimainz3@polizei.rlp.de.

