Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Verstöße bei Coronakontrollen

MainzMainz (ots)

Montag, 28.12.2020

Bei Kontrollen der derzeit gültigen Beschränkungen durch die 14. CoBelVo und die Allgemeinverfügung der Stadt Mainz werden in Mainz-Mombach drei Kunden in einem Kiosk festgestellt. Dadurch wird die maximal mögliche Personenanzahl für diese (kleine) Räumlichkeit überschritten. An einem Taxistand am Mainzer Hauptbahnhof stehen Personen aus mehr als zwei Haushalten zusammen und an einer Fernbushaltestelle stehen ca. zehn Personen zusammen, tragen keine Masken und trinken Alkohol. In der Sömmeringstraße trinken zwei Personen ebenfalls offen alkoholische Getränke. Dahingegen werden Verstöße gegen die Maskenpflicht in den besonders ausgewiesenen Bereichen in der Mainzer Innenstadt bei polizeilichen Kontrollen ausnahmslos eingehalten.

