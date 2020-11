Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim/Nordhorn/Spelle - Enkeltrick am Telefon

Bad Bentheim/Nordhorn/SpelleBad Bentheim/Nordhorn/Spelle (ots)

Die Polizeidienststellen in Bad Bentheim, Nordhorn und Spelle haben am Donnerstag mehrere Hinweise auf den sogenannten Enkeltrick bekommen. Die unbekannten Täter gaben sich am Telefon als Enkel der angerufenen Senioren aus und baten diese um Bargeld. In den bekannten Fällen reagierten die Angerufenen souverän und beendeten das Gespräch. Ein Schaden entstand nicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, bei einem solchen Anruf wachsam zu bleiben, keine Fragen zu Wertgegenständen oder Geldbeträgen zu beantworten und im Zweifel Angehörige oder die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell