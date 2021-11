Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Fahrer eines silbernen oder grauen BMW nach Unfallflucht gesucht

Weeze (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines BMW beschädigte am Mittwoch (10.11.2021) zwischen 06:20 Uhr und 18:00 Uhr eine Straßenlaterne auf der Straße "Am Ottersgraben" so stark, dass diese komplett ersetzt werden muss.

Der BMW wurde bei dem Unfall stark an der Heckstoßstange beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um eine silberne oder graue BMW 5er Limousine vom Typ E60 aus den Baujahren 2003-2010.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell