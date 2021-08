Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210827-1: Jugendlichen vom Rad getreten und Mountainbike geraubt

Quadrath-Ichendorf (ots)

Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen

Am Donnerstagnachmittag (26. August) soll ein derzeit noch unbekannter Jugendlicher in Quadrath-Ichendorf einen Schüler (13) vom Fahrrad getreten haben und anschließend mit dessen Mountainbike geflüchtet sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach.

Der 13-Jährige gab auf einer Polizeiwache zu Protokoll, dass er gegen 17 Uhr mit seinem Rad auf der Straße 'Auf der Helle' gefahren sei. In Höhe der Sportanlage habe ihn ein Jugendlicher so stark gegen den Körper getreten, dass er stürzte. Wortlos habe der Täter dann sein Mountainbike genommen und sei damit geflüchtet.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell