Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210826-5: Schülerin von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Erftstadt-Frieshem (ots)

Weilerswister Straße in Erftstadt-Friesheim für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Am Donnerstagnachmittag (26. August) ist eine Schülerin (11) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Friesheim so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Auch ein eigens per Hubschrauber hinzugezogener Notarzt hatte dem Mädchen nicht mehr helfen können.

Nach Zeugenangaben wollte das Mädchen gegen 16.30 Uhr an einem Fußgängerüberweg die Weilerswister Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt soll sich dort der Verkehr in beide Richtungen gestaut haben. Als die 11-Jährige die Straße betrat, wurde sie von einem Lastwagen erfasst und überrollt. Der Fahrer (32) der Zugmaschine erlitt einen Schock. Vorsorglich stellten Polizisten das Mobiltelefon des 32-Jährigen als Beweismittel sicher. Auch die Zugmaschine der Marke DAF und den Auflieger stellten die Beamten sicher.

Notfallseelsorger kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Eltern des verstorbenen Mädchens und um Augenzeugen. Auch Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei werden betreut.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt die örtlichen Polizisten bei der Sicherung und Dokumentation der Unfallspuren. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Unfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Die Beamten gaben die Weilerswister Straße bereits für den Individualverkehr frei. Lastwagen können die Unfallstelle derzeit noch nicht passieren. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell