POL-REK: 210826-3: Zeugensuche nach Trickdiebstahl an Geldautomaten

Frechen (ots)

Mit erbeuteter Debitkarte mehr als tausend Euro abgehoben.

Am Mittwoch (25. August) haben zwei Unbekannte gegen 11.15 Uhr einen Senior (73) an einem Geldautomaten an der Hauptstraße in Frechen mit einem Trick abgelenkt, sodass dieser seine Debitkarte im Einschubfach des Automaten stecken ließ. Laut derzeitigem Sachstand habe die Täterin den Senior während des Geldabhebens angesprochen und auf am Boden liegende Geldscheine aufmerksam gemacht. Sie behauptete, dass diese vor wenigen Sekunden aus dem Geldausgabefach gefallen seien. Als der 73-Jährige das Geld aufgehoben hatte, habe er bemerkt, dass diese Scheine nicht aus dem Automaten stammen. Daraufhin sprach der Komplize den Geschädigten an und der Senior verließ den Ort des Geschehens. Rund 30 Minuten später, gegen 11.45 Uhr bemerkte der Rentner, dass die Debitkarte in seinem Portemonnaie fehlt. Als er die Karte bei seiner Bank sperren ließ erfuhr der Geschädigte, dass die Täter bereits mehr als tausend Euro abgehoben und mehrfach in Geschäften mit seiner Karte bezahlt hatten. Umgehend erstattete der Bestohlene Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizisten gehen derzeit davon aus, dass zumindest einer der Täter den Rentner bei der Eingabe seiner Geheimnummer beobachtet hatte.

Der 73-Jährige beschrieb die circa 20 bis 30-jährige Täterin als circa 165 bis 175 Zentimeter groß. Sie habe blasse Haut und braune Haare, die zum Tatzeitpunkt nach hinten gebunden waren. Sie habe eine grüne Bluse getragen. Ihr Komplize sei schätzungsweise 30 bis 35 Jahre alt und habe eine Körpergröße von 170 bis 175 Zentimetern. Er sei zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Beide Personen haben einen Mund-Nasenschutz getragen.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

