Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs

Udler (Eifel) (ots)

Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Daun hat am 07.08.21, gegen 02:45 Uhr, im Rahmen der Streifentätigkeit, im Bereich Udler (Eifel), außerhalb geschlossener Ortschaft, einen am Straßenrand geparkten Pkw festgestellt. Eine Person kann am Fahrzeug nicht festgestellt werden. Wenig später kann im Nahbereich des Fahrzeugs ein 21-jähriger Mann, aus der Verbandsgemeinde Wittlich Land, angetroffen werden, der als Fahrer des Fahrzeugs ausgemacht werden kann. Bei der weiteren Kontrolle kann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, sodass davon auszugehen ist, dass die Person unter Alkoholeinfluss mit ihrem Fahrzeug gefahren ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen hohen Promillewert. Aufgrund dessen wird eine Blutprobe angeordnet und die Person muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell