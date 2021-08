Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210826-1: Fluchtversuch nach Diebstahl scheiterte

Frechen (ots)

Ein Ladendetektiv hielt zusammen mit dem Filialleiter einen Mann (40) bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Dem 40-Jährigen wird zur Last gelegt, am Mittwochnachmittag (25. August) um 15.10 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße Lebensmittel entwendet und an der Kasse Gewalt gegen einen Angestellten angewendet zu haben. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Der 40-Jährige betrat um 15.10 Uhr den Verbrauchermarkt und steckte sich, beobachtet vom Ladendetektiv, zwei Tafeln Schokolade sowie zwei Getränkedosen in seine Unterwäsche. An der Kasse zahlte er lediglich eine weitere Getränkedose. Darauf angesprochen, bestritt der Mann die Vorwürfe, schubste den Ladendetektiv beiseite und versuchte aus dem Laden zu flüchten. Gemeinsam mit dem Filialeiter verhinderte dies der Ladendetektiv letztlich. Im Büro brachte der 40-Jährige die versteckten Lebensmittel zum Vorschein. Polizeibeamte nahmen seine Personalien auf und fertigen eine Strafanzeige. Die Marktleitung sprach ein Hausverbot aus. (bm)

