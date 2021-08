Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210825-4: Geschäftsmann ertappt Einbrecher in Blumenladen - Festnahme

Frechen (ots)

Kriminalbeamte prüfen Zusammenhänge zu gleichgelagerten Einbrüchen

Dank eines aufmerksamen Geschäftsmanns (27) hat die Polizei des Rhein-Erft-Kreises in der Nacht zu Mittwoch (25. August) in Frechen einen bereits einschlägig Polizeibekannten (38) vorläufig festgenommen. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, kurz zuvor auf der Hauptstraße zwei Einbrüche verübt zu haben. Kriminalbeamte prüfen derzeit Zusammenhänge zu weiteren gleichgelagerten Delikten. Der Festgenommene soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 2.50 Uhr hörte der 27-Jährige nach eigenen Angaben einen lauten Knall aus Richtung seines an der Hauptstraße gelegenen Blumengeschäfts. Er schaute sich die Aufnahmen der installierten Überwachungskamera an und erkannte auf dem Video, wie eine Person die Eingangstür des Ladens eintrat. Mit einem Bekannten (33) betrat der Geschädigte das Geschäft, traf auf den Einbrecher und alarmierte die Polizei. Die Beamten übernahmen den geständigen Täter und führten ihn ab. Ein Alkoholtest zeigte in der Atemluft des Festgenommenen einen Wert von mehr als einem Promille an.

Eine weitere Anzeige nahmen Polizisten kurz darauf wegen Einbruchs in eine Bäckerei auf. Nur wenige Meter von dem Blumengeschäft entfernt war die Eingangstür des Brotgeschäfts eingeschlagen und der Verkaufsraum durchwühlt worden. Bedingt durch die zeitliche und räumliche Nähe gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Festgenommene auch für diese Tat verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell