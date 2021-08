Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer übersehen

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen wollte eine 59-Jährige mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Supermarktes in die Mainzer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Während die Frau anhielt, um sich um den Radler zu kümmern, fuhr eine 82-jährige Autofahrerin auf den stehenden Pkw auf. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in geringer Höhe. |mhm

