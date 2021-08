Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen war eine 66-Jährige mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 270 unterwegs. Sie fuhr auf der zweispurigen Straße von Weilerbach kommend in Richtung Kaiserslautern. An der Ausfahrt Siegelbach bemerkte die Frau, dass sie sich falsch eingeordnet hatte. Um die Spur noch rechtzeitig vor der Baustelle wechseln zu können, machte sie eine Vollbremsung bis ihr Toyota zum Stillstand kam.

Der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeuges konnte noch rechtzeitig bremsen. Eine 19-Jährige, die mit ihrem Wagen unmittelbar dahinter fuhr, bemerkte das Bremsmanöver zu spät. Sie fuhr auf ihren Vordermann auf.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beiden Autos entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die 66-Jährige setzte ihre Fahrt fort. Weil sich ein Zeuge das Kennzeichen des Pkw gemerkt hatte, konnte die Polizei die Unfallverursacherin ermitteln. Zu dem Unfall befragt, machte sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Beamten stellten ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. |mhm

