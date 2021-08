Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Mehrzweckhalle

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in der Jahnstraße in die Mehrzweckhalle eingestiegen. Wie die Einbrecher in die Halle gelangten ist aktuell nicht geklärt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag und Montagmorgen. Von der Halle aus machten sich die Täter an zwei Verbindungstüren zu schaffen. Sie lösten schließlich einen Einbruchalarm aus und flüchteten. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

