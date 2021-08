Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb wird rabiat

Kaiserslautern (ots)

Als er entdeckt wurde, ist ein Ladendieb in der Zollamtstraße rabiat geworden. Gegen den Mann wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls strafrechtlich ermittelt.

Der 28-Jährige war am Freitagnachmittag in einem Supermarkt aufgefallen, weil er sich Ware unter seine Oberbekleidung steckte und versuchte, sie ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Einer Mitarbeiterin war das "Versteck" jedoch nicht entgangen, so dass sie den Mann ansprach. Daraufhin schlug der Täter der Frau ins Gesicht und wollte flüchten; er konnte aber vom Ladendetektiv aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Bei dem 28-jährigen Täter - der zu diesem Zeitpunkt deutlich alkoholisiert war - handelte es sich um einen amtsbekannten Mann aus dem Stadtgebiet, der schon vielfach wegen diverser Delikte aufgefallen ist. Seine "Liste" wird nun um eine weitere Strafanzeige ergänzt. |cri

