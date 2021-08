Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nach kurzer Verfolgung geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Beinahe "in flagranti" hat die Polizei in der Nacht zu Montag einen mutmaßlichen Einbrecher geschnappt. Der 25-Jährige steht im dringenden Verdacht, kurz zuvor in Firmenräume in der Merkurstraße eingestiegen zu sein und Bargeld gestohlen zu haben.

Eine Streife wurde kurz vor 2 Uhr auf den Mann aufmerksam, als sie gerade dabei war, eine andere Person im Gewerbegebiet zu kontrollieren. In diesem Moment näherte sich der 25-Jährige zu Fuß, ergriff aber beim Anblick der Polizeikontrolle sofort die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte der amtsbekannte Mann gestellt werden. Er hatte eine vierstellige Bargeld-Summe sowie Einbruchwerkzeug bei sich.

Von den Einsatzkräften dazu befragt, gab der Mann schließlich an, zuvor in ein Fachgeschäft eingebrochen zu haben. An der genannten Adresse fanden die Beamten dann auch ein beschädigtes Fenster, durchwühlte Büroräume sowie einen geöffneten Tresor. Angerichteter Schaden - ohne Beute: rund 1.500 Euro.

Der 25-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn noch ein Haftbefehl vorliegt. Demnach muss er wegen früherer Straftaten noch eine Restfreiheitsstrafe von einem Jahr absitzen. Diese durfte der Mann umgehend antreten... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell