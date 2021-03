Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (74/2021) Zigarettenautomat in Dransfeld aufgebrochen

Göttingen (ots)

Dransfeld (Landkreis Göttingen), Lange Straße Sonntag, 28. Februar 2021, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr

DRANSFELD (mb) - Am Sonntagabend (28.02.2021), in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr, haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Langen Straße in Dransfeld vermutlich mittels eines Winkelschleifers aufgebrochen. Aus dem Automaten wurden alle Zigarettenschachteln sowie das Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei in Dransfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05502/99979-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell