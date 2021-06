Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Beifahrer öffnet unachtsam die Autotür - Radfahrer wird leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Leicht verletzt wurde ein 71-jähriger Radfahrer aus St. Tönis bei einem sogenannten Dooring-Unfall. Der Senior fuhr am Dienstag gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrrad in St. Tönis auf der Krefelder Straße auf dem Geh- und Radweg. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten öffnete plötzlich ein 62-jähriger Deutscher aus Krefeld die Beifahrertür eines geparkten Autos, so dass der 71-Jährige in diese hineinfuhr. Er wurde dabei leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Wir appellieren noch einmal an alle Autofahrerinnen und -fahrer: Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen Ihrer Autotür, dass Sie niemanden gefährden, der an Ihrem Fahrzeug vorbei möchte. Denken Sie an den "Holländischen Griff", der automatisch sicherstellt, dass Sie sich vor dem Öffnen der Tür umschauen. Informationen zu diesem Griff finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/behalte-deine-tuer-im-griff-mit-dem-hollaendischen-griff /mr (454)

