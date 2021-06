Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 2 schwer Verletzte bei Verkehrsunfall

Viersen-Dülken (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt verletzten sich zwei Personen schwer. Eine 23jährige Autofahrerin aus Belgien wollte an der Autobahnauffahrt an der Viersener Straße aus Richtung Viersen kommend nach links auf die A61 in Richtung Koblenz auffahren. Dabei übersah sie offensichtlich den aus Dülken entgegen kommenden PKW eines 28jährigen aus Nettetal. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen und sowohl die 23jährige als auch der 28jährige verletzten sich schwer. Die Viersener Str musste während der Unfallaufnahme für etwa 1 ½ h gesperrt werden./mikö (448)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell