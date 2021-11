Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kellerbrand - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.11.2021, kam es in einem Haus in der Bergstraße in WT-Waldshut zu einem Kellerbrand. Gegen 16.25 Uhr war aus dem Haus starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt worden. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Aus bislang unbekannter Ursache war im Untergeschoss das Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Feuerwehren aus Waldshut, Gurtweil und Dogern waren im Einsatz wie auch das DRK mit vier Einsatzfahrzeugen. Verletzte gab es keine. Der Sachschaden am Haus ist noch nicht abschätzbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

