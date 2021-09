Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer muss bremsen und stürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 87 Jahre alter Radfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Der Mann war gegen 17.45 Uhr auf dem Radweg an der Herzogstraße in Richtung Dinxperloer Straße unterwegs. Als der Bocholter die Dinxperloer Straße in Richtung Klarastraße überqueren wollte, bog ein parallel fahrender Pkw vor ihm rechts ab. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 87-Jährige stark bremsen und stürzte. Das andere Fahrzeug entfernte sich. Dabei soll es sich um einen dunklen Kastenwagen gehandelt haben. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

