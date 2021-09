Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Navi geschaut und aufgeprallt

Bocholt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, an dem am Mittwoch in Bocholt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Dazu war es gegen 17.15 Uhr auf der Münsterstraße gekommen: Ein 31-Jähriger war dort mit seinem Wagen in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Der Rheder schaute eigenen Angaben zufolge auf sein Navigationsgerät und bemerkte deshalb zu spät, dass Fahrzeuge vor ihm gehalten hatten. Er prallte mit seinem Wagen auf das Auto einer 59-jährigen Bocholterin. Die Wucht der Kollision schon ihr Fahrzeug auf das vor ihr stehende einer 81-jährigen Bocholterin, das wiederum auf den Wagen einer 35-jährigen Bocholterin vor ihr stieß. Die leichtverletzte 59-Jährige kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.

