Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kind auf Überweg angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Kind auf einem Fußgängerüberweg bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Die Neunjährige überquerte gegen 14.20 Uhr den "Zebrastreifen" an der Königstraße, ein Fahrrad schiebend und für einen Autofahrer unerwartet. Der 20-Jährige war auf der Königstraße aus Richtung Steinstraße kommend in Richtung Pommernstraße unterwegs. Das Kind sei radfahrend aus der Graf-Arnold-Straße gekommen, kurz vor dem Überweg abgestiegen und habe sofort die Straßenseite wechseln wollen, gab der Gronauer an. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell