Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Keine Kennzeichen und keine Fahrerlaubnis

Südlohn (ots)

Ein unfreiwilliges Ende hat am Dienstag in Südlohn-Oeding die Fahrt eines 64-Jährigen mit einem Gespann gefunden. Polizeibeamte hatten den Niederländer auf der Vredener Straße (B70) kontrolliert. Weder am Ackerschlepper noch am Anhänger waren Kennzeichen vorhanden. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Zudem ergaben sich mehrere verkehrsrechtliche Verstöße aufgrund des technischen Zustands der Fahrzeuge. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

