Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrraddiebstahl vor Verbrauchermarkt

Gronau (ots)

Ein Pedelec haben Unbekannte vor einem Verbrauchermarkt in Gronau gestohlen. Am Dienstag zwischen 09.30 und 10.00 Uhr schlugen die Diebe an der Enscheder Straße zu und entwendeten ein silberfarbenes Rad des Typs Gazelle Excellent Innergy. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

